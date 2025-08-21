Gira internacional

"Sin Bandera" llega al Arena Maipú con un show romántico: cómo y dónde conseguir entradas

En el marco de sus 25 años de carrera, Leonel García y Noel Schajris celebrarán con un show para los amantes del pop latino en el Arena Maipú.

Por Sitio Andino MuchoShow

Escenas Tour” es el nombre con el que "Sin Bandera" inició su esperada gira internacional, que llegará a Mendoza para celebrar sus 25 años de trayectoria. Con un repertorio que combina estrenos musicales y clásicos que marcaron al pop latino, el dúo de Leonel García y Noel Schajris se presentará en el Arena Maipú, con entradas disponibles de forma anticipada.

"Sin Bandera" en Mendoza: cuándo será el show y cómo conseguir entradas

El dúo romántico por excelencia regresa a los escenarios con un concierto que promete ser inolvidable. Entre la nostalgia de sus grandes éxitos y el estreno de nuevas canciones, "Sin Bandera" revivirá los recuerdos de millones de fanáticos mientras celebra un cuarto de siglo de historia musical.

Recordados por su icónico álbum debut de "Sin Bandera" (2001), que los catapultó al estrellato y se convirtió en un clásico del género, Leonel García y Noel Schajris alistan una gira internacional que se extenderá entre fines de 2025 y principios de 2026.

Con canciones imborrables como "Entra en mi vida", "Kilómetros", "Sirena", "Que lloro", "Mientes tan bien", "Suelta mi mano" y "En ésta no", el tour resonará en Argentina desde el 14 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco del Día de los Enamorados. Luego pasará por Santa Fe y finalmente el show llegará a Mendoza el 18 de febrero de 2026, a las 21, en el Arena Maipú Stadium.

Sin Bandera 2
Un show exclusivo para los amantes de la música romántica.

Las entradas, cuya preventa se agotó en menos de una hora, tendrán su venta general disponible a partir del martes 19 de agosto en Ticketek.com.ar, con beneficio exclusivo de 6 cuotas sin interés para clientes Visa Banco Galicia, además de la boletería del Arena (solo en efectivo).

