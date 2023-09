Silvina Luna: piden justicia con una marcha pacífica frente a la casa de Aníbal Lotocki

Uno de los manifestantes expresó su indignación diciendo: "Tengo una hija de la edad de Silvina a la que le habría podido pasar lo mismo. Queremos justicia, por ella y por todo lo que hizo con todas las mujeres y los hombres. Tiene que estar en la cárcel". Otra joven agregó: "Estoy muy angustiada de que un tipo así siga libre. Da una impotencia bárbara que no de la cara". La movilización también contó con la participación de vecinos del barrio, quienes se unieron al pedido de justicia. "Soy vecino y no quiero que esté este tipo acá. Es un genocida y en el barrio no lo queremos", afirmó uno de los residentes cercanos al domicilio de Lotocki.

El objetivo principal de la marcha es exigir la encarcelación de Lotocki, acusado de mala praxis, y demandar justicia para todas las víctimas de su negligencia médica, entre las que se encuentran Silvina Luna, Mariano Caprarola, Cristian Zárate y Romina Vega.

Cabe destacar que, mientras se desarrollaba la marcha, el médico Lotocki permanecía recluido en su hogar bajo custodia policial. A pesar de la convocatoria, la familia y amigos de Silvina Luna optaron por no asistir a la manifestación.

Por último, se informó que se realizó una autopsia al cuerpo de Silvina Luna, en la que se extrajo material que se cree es metacrilato, una sustancia que se habría inyectado en diversas partes del cuerpo de la modelo. Este material será objeto de pericia en el marco de la investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias de su muerte y la responsabilidad de Lotocki en este trágico suceso./C5N.