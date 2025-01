Selena Gomez publicó un video al borde de la desesperación: “Están atacando a mi gente”

“Están atacando a toda mi gente, a los niños. Los tratan como delincuentes”, expresó entre lágrimas la actriz. El video, que fue publicado en sus historias de Instagram y eliminado poco después, mostraba a la cantante visiblemente afectada, con un mensaje sobre la pantalla que decía: “I’m sorry, México” (“Lo siento, México”). En el clip, Gomez no solo expresó su empatía hacia los afectados, sino que también prometió buscar formas de ayudarlos: “Intentaré hacer algo, lo prometo”.

Embed

Críticas y reflexiones posteriores

El video de Selena Gomez fue rápidamente replicado por sus seguidores, lo que generó un debate en redes sociales. Mientras muchos aplaudieron su valentía, también recibió críticas por involucrarse en un tema tan sensible. Como respuesta, la actriz publicó una reflexión en un fondo negro: “Apparently it’s not ok to show empathy for people” (“Aparentemente no está bien mostrar empatía por las personas”). Sin embargo, esta publicación también fue eliminada horas después.