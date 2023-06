Se filtraron picantes detalles de Susana Roccasalvo y Laura Ubfal

En los días previos a una nueva emisión de los premios Martín Fierro , resurgió la guerra entre las reconocidas conductoras Laura Ubfal y Susana Roccasalvo , ambas miembros de APTRA. El conflicto entre ambas figuras se remonta a un momento no muy lejano en el que era aceptable o al menos no se repudiaba decir cualquier barbaridad sobre alguien.

¿QUÉ DICE EL VIDEO DE SUSANA?

La conductora comienza de la siguiente manera, sin ningún tipo de filtro: "Ayer la señora gorda Ubfal, esa señora gordita, deformada, que nunca tiene trabajo en televisión porque no da en cámara; una mujer que tiene una trayectoria de 30 años y nunca se pudo lucir, que durante años destruyó a Tinelli hasta que la llamó, le pagó, y pasó a ser divino... Ayer, otra vez Tinelli volvió a ser malo".

"Esas personas que no tienen un rumbo. Tienen un resentimiento personal", continuó descalificando a Laura, y añadió: "Tenés tan poca calidad de persona, de periodista... Te creés que sabés tanto y no sabés nada".

"No se puede luchar contra el resentimiento y la maldad de la gente. Hace 10 o 15 días me crucé con ella y me dijo: 'Che, Roccasalvo, ¿vos tenés algún problema conmigo?'. Le dije que no, pero ahora sí lo tengo".

"Y si tenés el coraje de ir mañana, prepárate porque los treinta y pico, cuarenta kilos que te sobran de maldad, porque esa hinchazón que tenés la tenés de maldad y de mediocridad, te los voy a hacer adelgazar".

