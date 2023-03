Se filtraron fragmentos de la denuncia contra Jey Mammón

Por su parte, el conductor mantuvo el silencio durante toda la semana a excepción de la publicacion de un comunicado que para muchos, fue escueto. Sin embargo, este martes el mediático compartió un video en sus redes sociales explicando muy conmovido su versión de los hechos, señalando que no desconoce a Benvenuto pero que la relación mantenida fue consentida.

“Ahora, para entender un poco más las cosas, necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor, yo a Lucas lo conozco. No voy a decir ‘no sé quién es, lo desconozco’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, afirmó el conductor.