¡Se dijeron de todo! Melody Luz y Alex Caniggia tuvieron un fuerte ida y vuelta tras la ruptura La primera en hablar fue Melody, quien en sus cuentas oficiales sorprendió con una publicación que funcionó tanto como descargo como declaración de principios. En un video grabado desde su casa, la artista afirmó que “no fue feliz por mucho tiempo, por muchas razones” y que siente que merece “hacer las cosas que me hagan bien y que no molesten a nadie”.

alex-caniggia-y-melody-luz.webp Qué se dijeron Melody Luz y Alex Caniggia en redes tras la ruptura La bailarina también recurrió a una imagen metafórica para explicar cómo vivió el proceso: “Fue una sumatoria de cosas que me di cuenta de que no me estaban haciendo bien, por lo tanto, empecé a hacer un duelo pensando que yo iba a poder con todo. Hasta que me sentí como un globo que se infló y explotó”.

En ese mismo comunicado, lanzó una frase que generó revuelo por su posible destinatario: “Yo soy buena persona y no hago maldades”. Aunque no mencionó a Alex por su nombre, el contraste implícito marcó una distancia clara con la figura del padre de su hija. Luego amplió: “Siempre he trabajado bien... Debo tener mis defectos, pero me considero buena persona y merezco ser feliz”.

Alex Caniggia.jpg La historia que subió Alex Caniggia tras las palabras de Melody Luz Tras viralizarse estas palabras, el hijo del "Pájaro" Caniggia eligió Instagram para responder: "Gente, si buscan armar quilombos y que hable mal de la madre de mi hija, no pasará nunca en la vida. Nunca hasta que sea el último día de mi vida. Soy un caballero. Saludos”. / Infobae