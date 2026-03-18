18 de marzo de 2026
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MasterChef Celebrity

¡Se definieron los finalistas de MasterChef Celebrity! Conocé quiénes competirán por el título

Se definieron los finalistas del reality MasterChef Celebrity tras una gala llena de presión. Conocé quiénes competirán por el gran título.

¡Se definieron los finalistas de MasterChef Celebrity! Conocé quiénes competirán por el título

¡Se definieron los finalistas de MasterChef Celebrity! Conocé quiénes competirán por el título

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. La última gala de eliminación definió a los finalistas que lucharán por conquistar el título.

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MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, marcada por la presión y la exigencia en la cocina. En esta oportunidad, los semifinalistas debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

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Los participantes enfrentaron un desafío complejo: replicar un rack de cordero en croute de hierbas, acompañado de puré de edamame y reducción de aceto balsámico. Los encargados de la prueba fueron Claudio “Turco” Husaín, Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet y Maxi López.

Embed - Ian Lucas y La Reini son los finalistas de Masterchef Celebrity 2025/26

Tras degustar los platos, el jurado señaló varios errores por parte de los concursantes. Aunque todos tuvieron dificultades, decidieron que Ian Lucas y Sofía Gonet avanzaran a la gran final del reality.

Ian Lucas y Sofía Gonet
Sofía Gonet e Ian Lucas son los finalistas de MasterChef Celebrity

Sofía Gonet e Ian Lucas son los finalistas de MasterChef Celebrity

En cambio, Claudio “Turco” Husaín y Maxi López quedaron eliminados, cerrando así otra emotiva jornada del certamen. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

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