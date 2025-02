Se conocieron los motivos que gatillaron la furia de Mariela Fernández en Crónica TV

El periodista Santiago Riva Roy, con contactos dentro de Crónica TV, reveló en el ciclo Ángel responde las razones detrás de la reacción de Fernández. Según informó, el conflicto se originó en el control del programa cuando el productor, sin darse cuenta de que la conductora podía escucharlo, lanzó una desafortunada expresión: "Esta mogólica dice que no me escucha". Aunque, según Riva Roy, el comentario no tenía intención ofensiva y formaba parte del lenguaje interno del medio , la frase llegó a los oídos de Fernández, quien explotó de indignación.

La respuesta de Mariela Fernández: reflexión y disculpas

Tras el escándalo, la conductora regresó al aire con una actitud más relajada y explicó lo sucedido. "Tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el talkback, con las vinchas... Ya se están poniendo las pilas para reparar los inconvenientes técnicos", reconoció. También admitió que el comentario del productor la afectó especialmente ese día: "Hubo un grito de producción que me exasperó, un grito que viene desde hace rato, un grito que me suele generar risas y ayer no sé por qué, chicos, me entró la bala".

Fernández aseguró que su reacción no responde a un problema personal con su equipo de trabajo, sino al nivel de exigencia que implica hacer televisión en vivo. "Hacer un programa en vivo es como salir a jugar una final todos los días", reflexionó. Finalmente, ofreció disculpas a la audiencia: "A vos, que estás del otro lado y nos elegís todos los días, te pido disculpas porque no tendría que haber reaccionado así"./Clarín.