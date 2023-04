Sabrina Rojas confirmó su separación con el Tucu López

Así, finalmente se terminan los rumores de crisis con una respuesta contundente que no se presta para cualquier malinterpretación. Si bien no hay mayores detalles del porqué de esta decisión de la ahora expareja, se debe señalar que hace tan solo unas pocas semanas, el conductor, Tucu López protagonizó un extraño episodio en las redes sociales donde publicó en sus historias de Instagram "por error", según señaló el mediático, una foto de su expareja, Jimena Barón, con su hijo Morrison, jugando juntos en una pileta.

Sabrina y el Tucu estaban comprometidos, pero no podían casarse ya que ella aún no está divorciada. “Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, había dicho al respecto. Para festejar, habían realizado una ceremonia íntima: “Muy como nosotros, sencillo”. Alguna vez se refirió también a la posibilidad de ser madre nuevamente: “Es un montón pensar en agrandar la familia, todavía. En un año, dos, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”.