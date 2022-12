Romina Malaspina posó con una bikini como cábala para alentar a la Selección.

Borré la anterior porque se me subió mal”, había aclarado Romina Malaspina junto a un emoji de carita triste por haber tenido que volver a publicar las postales en el carrousel que subió a su cuenta de Instagram.

Al cabello, la modelo lo lleva suelto y largo y lacio, con raya al medio y sus reflejos rubios, como suele lucirlo últimamente.

El look de Romina se completa con unas zapatillas de color gris y apela a sus clásicas poses, de frente de costado, desde atrás, y 3/4 perfil.

En su posteo, Romina Malaspina hace alusión al uso de las cábalas para alentar a la Selección Argentina, ahora que está llegando a las instancias finales del Mundial de Qatar 2022.

Una tendencia que está de moda y que muchos famosos revelan acerca de las cábalas que suelen mantener para los partidos de la albiceleste con motivo de la Copa del Mundo, especialmente.

El posteo de la ex presentadora de noticias cuenta con más de 200 mil “me gusta” y sumó miles de comentarios que la llenan de halagos y otros que criticaron el uso del símbolo patrio: “¿La cábala es mirar el partido así?”; “Es la bandera, tenele respeto, esto va para todas igual, no solo para vos. Se perdieron muchas vidas por nuestra bandera, sentarte arriba me parece una falta de respeto”; “La bandera nunca tiene que estar en el pozo, menos sentarse arriba”; entre otros. / La 100