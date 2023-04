Roku adquiere varias series canceladas por HBO Max.

Entre las nuevas adiciones, destacan series originales de HBO Max como Westworld , The Nevers y Raised by Wolves , que habían sido retiradas de la biblioteca de contenido de HBO Max y no se podían encontrar en ningún otro lugar. Además, Roku también ha incluido varios reality shows, como FBoy Island y Legendary .

La emisión del contenido en la plataforma de Roku se realiza a través de "canales" digitales, con nombres como WB TV All Together, WB TV At the Movies, WB TV Crime Scenes, WB TV Family Rules, WB TV How To o WB TV Keeping it Real, aunque ninguno hace referencia directa a la marca HBO, según publica el portal Cultura Geek.