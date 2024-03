Roberto Gómez Bolaños tendrá su serie: dónde verla

La polémica en la serie sobre Roberto Gómez Bolaños

Quien no formará parte de este proyecto es Florinda Meza, viuda del actor y protagonista del "Chavo del 8", en el rol de Doña Florinda. De hecho, está muy enojada con la producción: “Sé de muy buena fuente que (la serie) no me retrata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi ‘Rober’ si aún viviera, pero, ¿a quién le importa la autorizacion de un muerto?”.

“¿Tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda? Mi nombre e identidad son de mi propiedad, y no puede ser usada a placer por cualquier persona. No quiero que usen mi vida para lucrar”, se quejó.

Pablo Cruz interpretará a Roberto Gómez Bolaños.

Reparto de la serie sobre Roberto Gómez Bolaños

Pablo Cruz será Roberto Gómez Bolaños

Andrea Noli será Angelines González Fernández (La Bruja del 71)

Miguel Islas interpretará a Ramón Valdés (Don Ramón)

Arturo Barba hará de Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales)

Bárbara López en el papel de Margarita Ruíz

Paola Montes de Oca en el rol de Tony

Rolando Breme hará de Mariano Casasola

También estará María Antonieta de las Nieves, la recordada "Chilindrina": “Estoy muy contenta porque el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido un entendimiento, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada”.

