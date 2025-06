Roberto Funes sacó la artillería pesada y fulminó a Nancy Pazos: el motivo del cruce

UUUH SE AGARRARON A LAS PIÑAS ENTRE NANCY PAZOS Y ROBERTITO FUNES PORQUE A LA MERCENARIA ZURDA DE PAZOS NO LE GUSTÓ COMO ROBERTITO HACIA SU TRABAJO "Nancy, yo te deseo mucha suerte en tu nuevo programa así que no me chicanees." "Mucha gente que está ahí lloró en su… pic.twitter.com/FqzGxZUEtH

Con tono enfurecido, agregó: “Ella me llama gorila, pero yo soy orangután y me gusta la banana. Podría decir que ella es una zurda con OSDE que vive en un country. Yo soy un señor, no me gusta decir guarangadas.”. / NA