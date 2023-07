Robert De Niro y su amor por Diego Maradona desató el furor en las redes

La rápida viralización de un video de Robert De Niro en redes sociales tuvo que ver con la admiración que el reconocido actor demostró con una figura de Diego Maradona. El actor realizó un viaje por Italia, país al que no viajaba desde hacía 18 años, y aprovechó para visitar varios restaurantes del sur de Italia. En su paso por Napoli, en uno de los lugares le acercaron una estatuilla del ex futbolista y De Niro no dudó y besó la réplica del Diez mientras quienes lo filmaban, aplaudían fascinados. El video no tardó en viralizarse.