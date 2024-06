Renunciaron los dos conductores de un programa de Canal 9, a un mes y medio de salir al aire

La periodista Agustina Kämpfer fue la primera en alertar a sus seguidores sobre la situación. En su cuenta de Instagram, Kämpfer escribió: "No voy a continuar en 'La casta está en orden'. En el ámbito de quienes me convocaron para el programa, se dieron muchas situaciones totalmente incongruentes con la propuesta inicial. Desconozco si el programa continuará, a esta altura me parece insostenible". Además, Kämpfer expresó su gratitud hacia el equipo y a Canal 9, su "casa", por la confianza, y halagó a su compañero diciendo: "Juan Di Natale, sos un genio".