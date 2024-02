Recién estrena en Netflix y esta película romántica ya es un éxito

También te puede interesar: Netflix arrasa con una nueva película turca llena de escenas eróticas

Las críticas para lo nuevo de Netflix fueron muy buenas. "Es una comedia romántica a la antigua usanza, lo que significa que conoces el final desde el principio. Eso no es un error; es una característica, una bien empleada en este caso", publicó The New York Times.

The Guardian afirmó, "para una comedia romántica de streaming barato, en particular de la variedad de Netflix, está muy por encima de la media”.

Netflix tiene una nueva película que te encantará.

Netflix: reparto de la película “Los juegos del amor”

Gina Rodriguez

Damon Wayans Jr.

Tom Ellis

Joel Courtney

Augustus Prew

Liza Koshy

Ego Nwodim

Marin Hinkle