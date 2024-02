Recién estrena en Netflix esta película muy subida de tono y ya es un éxito

También te puede interesar: Esta miniserie argentina tiene solo 8 episodios, está en Netflix y no te soltará en todo el día

Las críticas no fueron las mejores. "El eslogan de la nueva película de Tyler Perry es 'todo el mundo es culpable de algo', pero la responsabilidad de este thriller voluntariamente vaporoso y decididamente tonto es toda suya", afirmó The New York Times.

"No es para todo el mundo. De hecho, muchos la tacharán de basura y, sin embargo, hay algo admirable en un cineasta que sabe exactamente lo que quiere su público”, argumentó Variety sobre lo nuevo de Netflix.

Diseño sin título (90).jpg Este thriller en Netflix te atrapará.

Netflix: reparto de la película “Mea Culpa”

Kelly Rowland

Trevante Rhodes

Nick Sagar

Sean Sagar

RonReaco Lee

Shannon Thornton