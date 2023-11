Quiénes estarán en el Lollapalooza 2024: los detalles

Lollapalooza 2024: line up completo

Blink-182, Feid, SZA, Sam, Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle, Fiah Miau

Entradas para el Lollapalooza Argentina 2024

Los tickets para el Lollapalooza Argentina 2024 pueden conseguirse a la venta a través de All Access o haciendo click en este link. Actualmente, está disponible la Preventa 5 con un valor a partir de $120.000. Hay 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express de $20.000.

Qué artistas tocaron en la última edición de Lollapalooza Argentina

Billie Eilish, Drake y Lil Nas X, Twenty One Pilots, Rosalía y Tame Impala fueron algunos de los artistas internacionales que pasaron por el Lollapalooza Argentina 2023.