Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano.

Quién hizo la nueva nominación espontánea en Gran Hermano 2023

Como no podía ser de otra manera, y quizás al ya no poder hacer la fulminante, Julian “Furia” fue la encargada esta semana de realizar la nominación espontánea. Lo que todavía no reveló Del Moro fue a quién fueron dirigidos esos votos de la considerada mejor jugadora de la edición.