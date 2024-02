Quién es el último eliminado en la casa de Gran Hermano.

La reacción de la contadora fue inmediata, mostró su descontento y hasta soltó un insulto. Al mismo tiempo, Furia salió corriendo festejando la eliminación de la rubia . Este gesto dio lugar a una nueva discusión. Enojada, la joven le dijo a Juliana: “A la final no vas a llegar”.

Embed - Gritos y confusión en la eliminación de Sabrina: "No los felicito un..." - Gran Hermano

Furia de Gran Hermano ubicó a Manzana

Las galas de eliminación en Gran Hermano son momentos de alta tensión para los participantes del reality, y esta semana no fue excepción. Después de varios días Furia aprovechó el vivo, interrumpió a Santiago del Moro y le cantó las cuarenta a Manzana.

Quiero aprovechar este momento para decirle a la gente que invito a que vivan acá adentro. Cuando vos realmente te peleás con alguien o alguien te hace algo, vos si querés lo bloqueás en el celular y ya está", comenzó su descargo, antes de dirigirse directamente hacia Federico "Manzana" y la traición que sufrió.

"Pero yo estoy conviviendo con esa persona, y que todo el tiempo se esté riendo, a ver si entendemos su juego o no, porque básicamente no se entiende, porque es un niño de 25 años que no entiende", disparó la jugadora.