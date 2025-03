Qué le respondió Lali Espósito a Eial Moldavsky por la "supuesta" relación inventada entre ambos

En su cuenta oficial de "X", Lali Espósito compartió un extenso mensaje, haciendo referencia al álbum en el que está trabajando. Hubo frases que fueron consideradas como indirectas a los conductores de Olga, como por ejemplo: " Ojalá vibren muy de verdad . De VERDAD. Verdad. Y cuando digo de verdad me refiero a ESO que las redes no pueden (ni podrán) describir jamás ".

Lali Espósito.jpg El mensaje que compartió Lali Espósito en su cuenta de "X"

Ante la publicación, una usuaria le dejó una pregunta en torno a su nuevo álbum, próximo a estrenarse: "Te amo, ¿nos spoileas alguna frase?". "Si no me da gracia ya no me río", sentenció Lali.