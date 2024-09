¿Qué le pasa a la China Suárez?: entre lágrimas y gratitud

La situación generó un gran revuelo entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la causa de su angustia. En otro posteo en Instagram Stories, Suárez profundizó en sus sentimientos: "Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego". Horas más tarde agregó una nueva historia en la que agradeció a sus más de 6.5 millones de seguidores. "Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador", dijo agregó la actriz.