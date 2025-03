Qué famosa encontró el amor nuevamente tras separarse de su ex por una infidelidad.

El amor es un viaje con altos y bajos, donde la confianza juega un papel fundamental. Pero cuando esta se rompe, la decepción puede ser devastadora. Eso fue lo que vivió Marisol , la ex pareja de Martín Ku , quien tras sufrir una infidelidad ahora se anima a darle una nueva oportunidad al amor.

Esta noticia, sin dudas, ya debe haber llegado a oídos de Martín Ku , quien en su momento fue muy cuestionado por su comportamiento. Marisol , por su parte, fue contundente al recordar lo que más le dolió de su relación: “No quiero hablar mal de él, pero a mí más que los cuernos me dolió cómo se manejó. Enterarme por Twitter que yo no lo hacía feliz”.

El principio del fin y el nuevo capítulo

Lejos de ser solo una infidelidad, la influencer reveló que hubo otros factores que marcaron el quiebre de la relación. “Que hacía rato quería separarse pero no sabía cómo decírmelo. Me fui enterando un montón de cosas que fue como ‘guau, qué decepción’. Creo que todo empezó… pufff, es un tema que no hablé nunca… cuando fue lo del bebé. El principio del fin”, sentenció, dejando entrever que hubo situaciones más complejas de lo que se conocía, según publica TV Popular.

image-114.png.webp

Un nuevo comienzo para Marisol

Hoy, lejos del dolor, Marisol está enfocada en su nueva relación y disfruta de un presente distinto. Las imágenes que circulan en X muestran su sonrisa renovada, marcando un nuevo capítulo en su vida amorosa.