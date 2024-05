Qué dice la crítica sobre "Furiosa", la nueva película de Anya Taylor-Joy

La sinopsis de la película se centra una joven Furiosa , que es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres, mientras el mundo estalla, y cae en manos de una gran Horda de Motociclistas liderada por el Señor de la Guerra Dementus. Navegando por Wasteland, se encuentran con la Ciudadela presidida por The Immortan Joe. Mientras los dos Tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa.

“Podría y fácilmente vería 15 horas de Anya Taylor-Joy y Alyla Browne como Furiosa, sin embargo, gran parte de su película tiene problemas con un ritmo inconsistente debido a la historia segmentada. Esto no estará a la altura del esplendor de Fury Road, pero tampoco es necesario”, escribió Therese Iascon de Collider.

También te puede interesar: Anya Taylor-Joy brilla en Netflix con esta película que recién estrena

“¡Furiosa de George Miller es un cine de acción potente en su máxima expresión! Una epopeya feroz y de ritmo implacable que expande la historia de Furiosa y Wasteland mientras ofrece las persecuciones más locas, los personajes más grandilocuentes y una cinematografía simplemente impresionante. Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth se sumergen igualmente en Wasteland y ambos ofrecen cosas increíbles. Hay una secuencia de War Rig que me dejó boquiabierto: un clásico instantáneo. Me encantan las películas de Mad Max y me encantó esta película. ¡Enciendan sus motores!”, escribió Eric Davis, de Rotten Tomatoes y Fandango.

“¡Jesús, George Miller! Furiosa te envuelve. A veces casi parece exceder el lienzo del formato IMAX: es TAN grande y, sin embargo, a veces tiene una intimidad profundamente conmovedora. Haciendo eco de elementos cinematográficos de los años 50 a los 80, es una visión rica e inteligente en la que el elenco se deleita”, escribió Simon Thompson, colaborador de Variety e IndieWire.

Fuente: NA