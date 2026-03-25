25 de marzo de 2026
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Qué condena recibió Santiago Martínez del reality "Love is Blind"

El agresor y exparticipante del reality “Love is Blind” irá a prisión. La emotiva celebración de Emily Ceco por la condena de tentativa de homicidio y lesiones.

Qué condena recibió Santiago Martínez del reality Love is Blind

Qué condena recibió Santiago Martínez del reality "Love is Blind"

 Por Analía Martín

La Justicia de Morón dictó una sentencia ejemplar este miércoles contra el exparticipante del reality "Love is Blind", Santiago Martínez. Recibió una pena de quince años de prisión efectiva. Al acusado lo encontraron culpable por el delito de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas. Emily Ceco, su expareja, se mostró muy emocionada tras el veredicto.

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Santiago Martínez había solicitado un juicio abreviado para intentar reducir su condena, pero la querella rechazó cualquier tipo de acuerdo previo. Emily ratificó su denuncia junto a su abogado, Roberto Castillo, buscando una sanción que marcara un precedente social para todas las víctimas de violencia de género.

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Un fallo histórico tras el reality

Al conocer la sentencia, la joven protagonizó un momento místico junto a su madre al tocar una imagen de la Virgen a la salida de la Fiscalía. "La justicia te escucha", lanzó entre lágrimas y alivio ante las cámaras que cubrían el proceso en los tribunales bonaerenses.

Fijate que Emily confesó sentir paz por primera vez en mucho tiempo, aunque manifestó su preocupación por lo que pueda pasar en el futuro cuando el agresor quede libre. Según sus declaraciones, otras mujeres se comunicaron con ella para contarle situaciones espantosas que también vivieron con el ahora condenado.

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El impacto del intento de homicidio

La condena de 15 años es vista por la víctima como un paso fundamental para que no se espere a que una mujer muera para actuar. Ceco reveló que Martínez ya tenía antecedentes de violencia en otros países, como un episodio ocurrido en San Pablo que no prosperó legalmente.

"Espero que mi caso marque un precedente", declaró la joven emocionada. Ahora, con el veredicto firme, Emily busca reconstruir su vida lejos del miedo y agradeció el acompañamiento de su familia y su equipo legal durante todo el debate oral.

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