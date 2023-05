Primavera Sound Argentina: arrancó la preventa, ¿vienen Blur y The Cure?

La banda liderada por Damon Albarn (quien además de Blur encabeza también a Gorillaz, The Good, the bad and the Queen y The Rocket Juice &and The Moon, entre otros proyectos musicales) confirmó una fecha en Bogotá, Colombia para el 21 de noviembre de este 2023 y, a partir de ese momento, comenzaron los rumores de una gira por Sudamérica que incluiría, por supuesto, a la Argentina.