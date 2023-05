Preocupación por la salud de Céline Dion: canceló su gira mundial

“Lamento mucho desilusionarlos a todos ustedes una vez más. Estoy trabajando realmente duro para reconstruir mi fortaleza, pero hacer giras puede ser difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes que siga posponiendo los shows, y aun cuando me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario”, publicó en un extenso mensaje.

De todas maneras, la cantante que saltó a la fama mundial por la canción “My Heart Will Go On”, que acompañó la banda sonora de “Titanic” en 1997, dejó un mensaje esperanzador para sus seguidores: “Quiero que sepan todos, no me estoy rindiendo… ¡y no puedo esperar para verlos de nuevo!”