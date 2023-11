Preocupa la salud de Bruce Willis: aseguran que ya no reconoce a Demi Moore

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, aseguraron en el medio Closer Weekly , que tuvo acceso a una fuente cercana a la familia de la estrella estadounidense.

Por otra parte, el guionista y director de cine, Glenn Gordon Caron, habló con The Washington Post y reveló que debido al avance del cuadro, no puede mantener un diálogo coherente con su amigo. “Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, comentó.