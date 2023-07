¿Por qué Yanina Latorre se enojó con Luis Majul?

La angelita recordó que el equipo ha desarrollado un ambiente de humor, donde hay bromas de por medio y confianza, sin embargo, hubo una acción de Luis Majul, que no le habría gustado para nada.

"Con él nos cargamos... hay una cosa de humor, pero no deja de ser un tipo que hace programas más de política, serios, y por ahí no está acostumbrado. Entonces, él entró en un mundo donde todo es humor y es más divertido, pero hay cosas que no son graciosas...", comenzó diciendo Yanina Latorre.