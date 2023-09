Por qué se peleó Paula Chaves con Zaira Nara

En el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, Paula comenzó diciendo: "Lo mío con Zaira (Nara) es un distanciamiento, no una pelea . Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte". Luego destacó que, en su perspectiva, ningún vínculo debe atar a nadie y que buscar el bienestar personal es esencial.

La conversación se profundizó aún más cuando Andy siguió preguntando, y Paula admitió: "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos, yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau".