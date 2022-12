Por qué la novia de Julián Álvarez odia a la China Suárez.

No es ninguna novedad que La China Suárez haya quedado en el ojo de la tormenta y sea mirada de reojo por las mujeres luego de lo que fue el escándalo en el que quedó como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Emilia le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a la China Suárez. Entonces la ‘Mazzoquita’, no revelo su identidad porque conoce a todos y así me lo ha pedido, me manda posteos elocuentes que son de hace un año cuando explotó el WandaGate”, dijo el periodista.

Y agregó: “También subió otra foto de la China y al lado un comentario que decía ‘tremenda cínica y se hace la víctima’. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio. Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal, que dice ‘esta mina es un sorete’”.

Emilia, quien estuvo en Qatar apoyando a Álvarez, habría dirigido todos estos comentarios a la actriz, quien también casualmente pasó por el Mundial junto a su novio, el trapero Rusherking. / Minuto Uno