¡Pero que pillo! Mauro Icardi estaría intentando evadir a la China Suárez con una polémica acción

Fue entonces que del otro lado respondieron: “ De nombre , sí , pero nunca hablé con ella . ¿ Pasó algo ?“, fue la pregunta que apareció en el chat. Icardi sorprendió con sus palabras: ” No , no . Pero seguramente si le escribís por Instagram , te va a responder “.

Posteriormente, continuó: “Decile que me hice un Instagram privado que saben muy pocos. Me lo creé con otro celular porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda”. De esta forma, dejó en claro la actitud que reprocharía de su novia. Y cerró: “Si te contesta Elba, avisame y te paso el Instagram así me habla ahí. Decile que quiero hablar de algo personal”. / Ciudad Magazine