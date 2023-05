Paula Chaves se refirió a su relación con Zaira Nara.

Al finalizar la entrevista, Ángel de Brito le preguntó a Paula acerca de su relación con Zaira Nara, después de la polémica que surgió acerca de la supuesta relación de Zaira con Facundo Pieres, ex de Paula. "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me gusta ventilar cosas, no porque me haga la misteriosa, sino porque realmente me duele y me afecta", respondió Paula.