Para muchos es la mejor película romántica y está en Netflix.

Streaming Es MEJOR QUE HOUSE OF CARDS y está en Netflix

Netflix: qué dijo la crítica de “Posdata te amo”

"La película no es una cosa bella o culturalmente memorable, y aun así tiene encanto, aunque de una forma extraña. La ardiente sinceridad y desnudez emocional de Swank encaja bien con el exceso melodramático de LaGravenese”, afirmó The New York Times.