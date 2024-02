Pablo Rago habló sobre su matrimonio con la ministra Sandra Pettovello: "Lo último que me faltaba"

Los detalles de cómo tomó la noticia del nombramiento de Sandra Pettovello

"Me enteré porque, imaginate, todos mis amigos me empezaron a mandar, porque yo no tengo Twitter. Hace treinta años que no tengo relación con ella. Es increíble lo que generan las redes, lo veo como una cosa muy graciosa", expresó el actor, quien tomó la situación con simpatía.