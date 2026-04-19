Oriana Sabatini celebró su cumpleaños junto a Paulo Dybala y su hija: el emotivo mensaje

Las postales reflejan la intimidad y la complicidad que caracteriza a la pareja

Oriana Sabatini cumplió 30 años este domingo y lo celebró junto a su familia. A poco más de un mes de haberse convertido en madre por primera vez junto a Paulo Dybala , la artista vivió una jornada cargada de emoción, amor y nuevos comienzos. Las palabras del futbolista en un día especial.

El contexto no podría ser más ideal: se trata de su primer aniversario desde el nacimiento de Gia , la hija de la pareja, un acontecimiento que redefinió por completo su presente personal.

El ritmo de la fe: así fue la multitudinaria misa del cura DJ que hizo vibrar Plaza de Mayo

En medio de los festejos, Paulo Dybala , actual jugador de la Roma, sorprendió a su pareja con una dedicatoria pública que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista compartió un carrusel de imágenes inéditas donde se los puede ver disfrutando de distintos momentos familiares junto a la pequeña Gia . Las postales reflejan la intimidad y la complicidad que caracteriza a la pareja.

"¡Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros... te amamos con el alma y corazón", escribió Dybala, acompañando el mensaje con un emoji de corazón.

Repercusión inmediata entre sus seguidores

La publicación no tardó en viralizarse. En cuestión de minutos, miles de usuarios reaccionaron con "me gusta" y comentarios que destacaban la solidez del vínculo y la ternura que transmiten como familia.

El gesto del delantero no solo reafirmó el gran momento que atraviesan, sino que también generó una ola de mensajes de cariño por parte de fanáticos y colegas.

Un presente de cambios y plenitud

Para Oriana, este cumpleaños marca un antes y un después. Entre nuevos desafíos personales y proyectos profesionales, la cantante transita una etapa de profunda transformación, acompañada por el respaldo de su entorno más cercano.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, embarazo El nacimiento de Gia y la consolidación de su relación con Dybala configuran un presente atravesado por la estabilidad emocional

El nacimiento de Gia y la consolidación de su relación con Dybala configuran un presente atravesado por la estabilidad emocional y el crecimiento personal.