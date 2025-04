Nicki Nicole explotó en redes: ironías, enojo y un misterioso romance que no fue.

Y agregó: “Me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla, debe pensar que la estoy re gozando”.

Vinculada con el nieto de Menem

Aunque no mencionó nombres, recientemente fue asociada a Luca Bertoldi Menem, hijo de Zulemita Menem y nieto de Carlos Menem, tras ser vista con él en un restaurante en Uruguay.

“No quiero novio, quiero jugar a los Sims”

La artista rosarina reafirmó que su intención es seguir soltera: “No quiero novio, quiero estar soltera y jugar a los Sims”, escribió ante sus seguidores.

Se despidió diciendo: “Ya hice mi descargo del día, pueden hacerlo también. Besos, que estén bien”.

Tendencia en redes y respuesta al Trending Topic

Su descargo no tardó en viralizarse y su nombre fue Trending Topic en X. Al ver la repercusión, respondió divertida: “No chicos, sin mi tono de voz y leyendo todo como si fuera un solo tweet no queda bien, borren”.