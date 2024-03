Netflix tiene una inspiradora película que te cambiará el día en solo 88 minutos

También te puede interesar: Esta película arrasa en Netflix y es de la creadora de "El diablo viste a la moda"

Las críticas para lo nuevo de Netflix no fueron del todo positivas al momento de su estreno. "La película es un fracaso, pero el atractivo diseño de producción de Martin Childs (...) y el elegante vestuario de Anthony Powell se elevan por encima de su decepcionante contexto”, afirmó The Guardian. Para Empire, "con un destinatario poco claro -no es ni para niños ni para los jóvenes adultos de hoy en día- el film es muy dulce y agradable, el tipo de película para que una chica vaya con su madre y su abuela”.

También te puede interesar: Netflix tiene una película que es una joya oculta con un deslumbrante Ricardo Darín

AAAABQOpBitHBYjw0X6bqRV2BxrmSVxJ3iKzu0FscotJEN-HXb6r0aXwMXrwiWaUKdq_xRVNV3TKDZhH4ulco4Nnf46NGyPE3zyEoStB.jpg Esta película en Netflix te cambiará el día.

Netflix: reparto de la película “Miss Potter”

Renée Zellweger

Ewan McGregor

Emily Watson

Barbara Flynn

Bill Paterson

Matyelok Gibbs

Lloyd Owen

Anton Lesser

David Bamber

Phyllida Law

Patricia Kerrigan

Lucy Boynton

Justin McDonald

Judith Barker

Oliver Jenkins