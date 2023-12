Netflix: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada de "Estamos muertos"?

No hay dudas de que “ Estamos muertos ” es la sensación de la N roja y no es de extrañar la gran expectativa que hay alrededor de la segunda temporada de la misma. Tal es así que la serie se convierte en tendencia semana a semana gracias a las redes sociales.

Esta ficción original de Netflix está basada en un webtoon llamado “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun. Se trata de una caricatura web que cuenta con 130 capítulos que fueron estrenados entre el año 2009 y 2011.