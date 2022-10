Nazarena Vélez se sinceró sobre su continuidad en LAM: ¿se queda o se va?

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas Para continuar, suscribite a Sitio Andino. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión. SUSCRIBITE









En unas declaraciones recientes, Nazarena Vélez reveló cómo seguirá de ahora en más su futuro laboral y aseguró que en diciembre, seguramente, ya no continúe en LAM (América Tv).

Fue en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), donde la panelista hizo la inesperada revelación: “Creo que en diciembre voy a terminar en LAM”. Y explicó: “Arreglé hasta diciembre, después lo que voy a hacer va a ser teatro, voy a quedarme en Buenos Aires haciendo teatro seguramente. Estoy muy tranquila, es un grupo muy lindo, Ángel me da mucha libertad para expresarme, con las chicas me llevo bárbaro. Es un muy lindo trabajo. La estoy pasando bien. Entré por un mes y me quedé un año”.

Asimismo, dijo que no sería necesario que le pidan “por favor” para que siga el próximo año en el programa que conduce Ángel de Brito, ya que aceptaría gustosa: “No me tienen que pedir por favor, LAM es un placer. Estar trabajando en LAM es un placer porque la paso muy bien. No me tienen que pedir por favor. Es divino estar en LAM y es una experiencia muy divina que estoy pasando”, expresó.

Luego, remarcó: “Hoy por hoy, en la vida hago lo que tengo ganas de hacer y lo que me hace bien. Ya la vida te hace pasar por momentos de mierda y no los podés evitar. Entonces, los que podés evitar, ¿Para qué pasarlos? Hoy en la vida me manejo así”.

Por otro lado, se refirió a cómo acompaña a su hija, Barbie Vélez, en su embarazo: “Trato de ser muy prudente con ella porque ella tiene toda la ansiedad de primeriza, los nervios, así que trato de darle mucha calma”. “Trato de acompañarla a ella y no ponerle intensidad. Mi lugar como mamá es calmarla, es darle paz y seguridad. Toda mi ansiedad la estoy dejando a un costado. Ella todavía no termina de definir el nombre y me parece perfecto. No le meto presión en nada”, detalló. Fuente: Exitoína.