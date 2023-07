Natalie Pérez reveló por qué nadie quiere ir al cine con ella 

En el día de ayer, Natalie estuvo de invitada en los estudios de Vorterix en el programa de "Paren la Mano", el cual es conducido por Lucas Rodríguez, Alfredo Montes y Germán Beder. Durante el programa estuvo respondiendo diferentes preguntas y salió a la luz un mal hábito que tiene a la hora de ir al cine. Al ser consultada con relación a si asiste o no al cine, la actriz contó lo que le habían dicho sus amigos. "Uno de mis mejores amigos me dijo: 'No quiero ir al cine con vos'. Todo porque yo soy comentarista, me asusto, salto".