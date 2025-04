Nació Marco, el bebé de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Mazzoni se conocieron en 2018 . Fue él quien se acercó a la influencer: el joven optó por usar el humor y comenzó a responderle las historias de Instagram con chistes inusuales. “Dejo el nesquik por vos” , le escribió en un mensaje enviado en febrero de 2018. El mismo día, le dedicó otro insólito piropo: “Por una salida con vos me tatúo la frase ‘hoy salí con Sol y la amo’ en una nalga”.

En 2023, y después de apostar a la convivencia, la pareja festejó un casamiento inolvidable junto a 350 invitados. “Yo no creía que íbamos a durar tanto con Guido como pareja, no tengan miedo de decirlo, jajaja. Nos conocimos y nos peleamos en la primera temporada, que fue muy fuerte para él, pero al volver no nos separamos más. Nos llevamos bien y tenemos una relación recontra saludable”, contó Sol hace unos años al relatar la primera crisis de la pareja. / TN.