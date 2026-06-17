17 de junio de 2026
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Jimena Barón

La contundente respuesta de Jimena Barón ante las denuncias por maltrato de un exparticipante de "Es mi sueño" en El Trece

La jurado del ciclo de El Trece enfrentó las duras acusaciones de Lucas Fontana sobre el trato de la producción. La dura respuesta de Jimena Barón.

La contundente respuesta de Jimena Barón ante las denuncias por maltrato de un exparticipante de Es mi sueño en El Trece

La contundente respuesta de Jimena Barón ante las denuncias por maltrato de un exparticipante de "Es mi sueño" en El Trece

Por Sitio Andino MuchoShow

La cantante Jimena Barón salió con los tapones de punta tras la fuerte polémica que sacude a Es mi sueño, el certamen de talentos conducido por Guido Kaczka en El Trece. La jurado enfrentó públicamente los duros cuestionamientos de un exparticipante, quien ventiló supuestos malos tratos y falta de equidad dentro de la producción del programa.

El escándalo estalló luego de que el artista independiente Lucas Fontana hiciera un furioso descargo en televisión y redes sociales tras ser eliminado. Sus declaraciones encendieron las alarmas en el canal de solcito, abriendo un debate feroz sobre las condiciones a las que se someten los nuevos talentos en la pantalla chica.

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¿Qué denunció el exparticipante sobre la producción de El Trece?

Fontana apuntó directamente contra la organización de Es mi sueño por haberlo convocado la noche anterior, cambiarle la pista a último momento y prohibirle decir que tenía música en Spotify. "La vara no es equitativa; yo valgo lo mismo que el que tiene 200.000 seguidores, tiene un representante, cantó lo que quiso y se puso lo que quiso", disparó con indignación.

El cantante aseguró que estas desilusiones desarman a los artistas emergentes que buscan aprovechar la visibilidad de El Trece. Según sus palabras, la producción le impuso restricciones insólitas antes de salir al aire con el micrófono en la mano, lo que consideró un claro indicio de que lo querían echar a un lado de la competencia.

¿Cómo respondió Jimena Barón ante las acusaciones de acomodo?

Lejos de achicarse, Jimena Barón defendió con uñas y dientes el clima que se vive en el reality y lanzó una frase letal para justificar el enojo del joven. Al ser consultada sobre las críticas hacia la producción y las supuestas internas en el jurado, la autora de La Cobra evitó entrar en una pelea pública, pero fue tajante al explicar el trasfondo de estos ruidos mediáticos.

"Los participantes no aceptan el no", disparó la estrella, minimizando el conflicto por la canción elegida y remarcando que existe un respeto mutuo dentro del ciclo. De esta manera, la jurado dejó en claro que el objetivo del equipo es acompañar a los concursantes, pero que las reglas de la competencia son estrictas y la frustración de quedar afuera suele jugarles una mala pasada a los artistas emergentes.

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La interna del nuevo tanque de El Trece promete sumar más capítulos, en una televisión donde el ego de los participantes y las estrictas reglas de los realities suelen chocar de frente. Por ahora, Jimena Barón elige surfear la ola entre el caos mediático y las andanzas cotidianas de su maternidad sin filtros y con mucho humor desde sus redes sociales.

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