18 de junio de 2026
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Gran Hermano

Se hicieron los picantes en Gran Hermano y Big les paró el carro con una dura advertencia

La polémica estalló en Gran Hermano y Big intervino con un fuerte mensaje a seis jugadores. Enterate qué pasó dentro de la casa.

Se hicieron los picantes en Gran Hermano y Big les paró el carro con una dura advertencia

Se hicieron los picantes en Gran Hermano y Big les paró el carro con una dura advertencia

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Big decidió advertir a seis jugadores luego de que pusieran en duda la transparencia del juego y el accionar de la producción.

La dura advertencia de Big por las sospechas sobre la producción en Gran Hermano

Desde hace varios días, Yisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Catalina “Titi” Tcherkaski, Juanicar, Emanuel Di Gioia y Manuel Ibero venían protagonizando distintas conversaciones en las que compartían conjeturas y especulaciones sobre el supuesto rol de la producción y del dueño de la casa en el desarrollo del juego.

Frente a esta situación, Big decidió poner un freno a los comentarios y, durante la gala del miércoles por la noche, les dirigió una dura advertencia: "Generar este tipo de sospechas constituye una grave falta... Ustedes expusieron en más de una vez su desconfianza. Aquellos que dudan sobre la trasparencia de este juego tienen la puerta giratoria a su disposición, si creen que hay privilegios pueden retirarse de mi casa en este mismo instante".

Embed - Gran Hermano increpó a 6 participantes por poner en duda su honestidad

Tras el mensaje, los jugadores intercambiaron miradas cómplices y algunas muecas, pero finalmente ninguno de los involucrados decidió abandonar la casa. De todos modos, por lo que se pudo observar en la transmisión, la advertencia pareció haber surtido efecto.

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