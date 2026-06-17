17 de junio de 2026
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Samuel Gelblung

Preocupación por una nueva internación de Chiche Gelblung

Preocupación por la salud del periodista Chiche Gelblung, quien debió regresar de urgencia al Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de fiebre alta.

Preocupación por una nueva internación de Chiche Gelblung&nbsp;

Preocupación por una nueva internación de Chiche Gelblung 

Por Sitio Andino MuchoShow

Una nueva e inesperada internación de Chiche Gelblung vuelve a encender las alarmas en el espectáculo. El periodista regresó a la guardia del Sanatorio Mater Dei apenas 48 horas después de recibir el alta médica tras un mes en terapia. El conductor había retomado de inmediato su exigente rutina laboral, pero un cuadro de fiebre alta complicó su salud.

¿Qué causó el sorpresivo reingreso hospitalario del conductor?

Tras recibir el alta médica el pasado 15 de junio, el periodista sorprendió a la audiencia al presentarse en silla de ruedas en los estudios de Crónica TV y cumplir con sus compromisos en Net TV y Canal 9. Sin embargo, este vertiginoso regreso a sus cuatro trabajos diarios habría jugado en contra de su recuperación, provocando una recaída clínica caracterizada por líneas térmicas persistentes que obligaron a su entorno a trasladarlo nuevamente al nosocomio de Palermo para dejarlo bajo estricta observación.

Chiche Gelblung con cara de verle de cerca los cojonjes a la parca
Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras su internación en terapia intensiva

Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras su internación en terapia intensiva

¿Cómo evoluciona el estado de salud de la figura de Crónica TV?

A pesar del hermetismo inicial de su entorno, colegas de América TV confirmaron que el periodista permanece alojado en una habitación común. Allí se le realizan diversos estudios de laboratorio y cultivos para determinar el origen de la infección que le provocó la fiebre.

Aunque Chiche Gelblung aseguró en televisión sentirse renovado, los médicos insisten en la necesidad de un reposo absoluto. Advirtieron que su obsesión por el trabajo y la exposición temprana atentaron contra los plazos lógicos de su rehabilitación posquirúrgica.

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