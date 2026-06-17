Turco García, no veas esto: Mariela y Emanuel se besaron en Gran Hermano

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Mariela y Emanuel compartieron un beso en la casa, generando sorpresa entre sus compañeros .

Todo comenzó cuando los participantes tuvieron que realizar una actividad inspirada en el Mundial de Qatar 2022 . El desafío consistía en recrear algunas de las imágenes más icónicas de los festejos por la consagración de la Selección Argentina.

A Mariela y Emanuel les tocó representar la recordada postal de una pareja besándose sobre un semáforo . "Tienen que chapar, chicos. Turco, mirá esto", comentó Luana entre risas.

Aunque Emanuel permaneció quieto, fue Mariela quien se acercó para darle un beso y completar la recreación de la escena, mientras el resto de sus compañeros celebraba el momento con gritos y aplausos. "Mi marido me mata", lanzó Prieto con humor. A lo que Emanuel respondió: "Es Gran Hermano esto, Turco. Es un juego".

Cabe recordar que, hace algunos días, Turco García confirmó que está separado de Mariela Prieto desde diciembre. Sin embargo, ella todavía no hizo referencia a esa situación dentro de la casa de Gran Hermano.

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