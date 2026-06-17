Andrea del Boca explotó contra Solange Abraham en Gran Hermano: acusaciones y amenaza

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, Andrea del Boca y Solange Abraham protagonizaron un feroz cruce que derivó en acusaciones y amenaza .

Todo comenzó durante la prueba por el liderazgo de la semana 17 , que consistía en identificar los rostros de los futbolistas que integraron los planteles campeones del mundo de Argentina en 1978, 1986 y 2022.

En medio del desafío, Andrea acusó a Solange de haberla golpeado mientras competían . “Yo no voy a hacer el jueguito de ustedes de ir a denunciarlas, pero si venís y hay una persona al lado, es obvio que le vas a pegar ”, lanzó la participante.

Embed - La prueba del liderazgo trajo consecuencias entre Sol y Andrea - Gran Hermano

La acusación desató la furia de Solange, quien se defendió mirando a las cámaras y aseguró que apenas la rozó con el brazo. “¡Revisá las cámaras, Gran Hermano, que las plantas quieren justificar su sueldo conmigo!”, exclamó.

Lejos de calmarse, la discusión subió de tono cuando Andrea respondió con una frase que generó polémica: “Vos necesitás justificar tu sueldo, yo no. No necesito contestar nada. La próxima vez que me toques, atenete a las consecuencias”.

En ese momento, Abraham intervino y señaló que se trataba de “una amenaza”, aunque Del Boca lo corrigió de inmediato: “No es una amenaza, es una advertencia”.

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