Adiós a un grande del folclore: falleció el músico "Pato" Gentilini, autor de Zamba para los amigos de la noche

Adiós a un grande del folclore: falleció el "Pato" Gentilini, autor de Zamba para los amigos de la noche

El norte argentino despide con profundo dolor a uno de sus artistas más entrañables y respetados. Se trata del querido músico Luis Víctor “Pato” Gentilini , quien falleció este miércoles a los 94 años de eda d, dejando un vacío imponente en el universo de nuestro folclore y la música popular.

Nacido en Catamarca, el artista adoptó a Tucumán como su hogar definitivo a comienzos de la década de 1950 . De formación principalmente autodidacta, aprendió a dominar tanto el piano como la guitarra. Desde esos instrumentos construyó una prolífica carrera que superó las siete décadas de actividad.

Su genialidad y su incansable búsqueda estética lo llevaron a componer más de 130 obras. Entre su repertorio destacan clásicos absolutos como "La calladita", "Ojos de tigre" y "Chacarera del angelito" . Estas piezas cobraron valor nacional y se escucharon en las voces de Mercedes Sosa, Los Trovadores del Norte y Melania Pérez.

A lo largo de su bohemia trayectoria, el compositor forjó un estrecho vínculo con grandes referentes de nuestra cultura. Mantuvo una entrañable amistad de más de treinta años con Atahualpa Yupanqui. Además, reconoció como sus grandes maestros e influencias artísticas a Eduardo Cerúsico y al recordado Rolando “Chivo” Valladares.

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¿Cuáles fueron los proyectos más innovadores del músico?

Gentilini no solo brilló en solitario, sino que también impulsó proyectos colectivos de vanguardia para la región. Entre sus creaciones más recordadas se encuentran el grupo vocal Huayna Sumaj y el conjunto instrumental La Salamanca. Este último combinaba con maestría las raíces tradicionales con una orquesta sinfónica.

Grupos fundados: Huayna Sumaj, La Salamanca y el cuarteto Matamba.

Huayna Sumaj, La Salamanca y el cuarteto Matamba. Géneros abordados: Zambas, chacareras, huaynos, vidalas, milongas y tangos.

Zambas, chacareras, huaynos, vidalas, milongas y tangos. Reconocimiento máximo: Distinguido como "Personalidad Ilustre de la Cultura" por la Universidad Nacional de Tucumán. Entre muchos más.

Su incansable labor cultural fue retratada en el cine documental y recopilada en el valioso cancionero Toda vida y llena de alma. Su partida física cierra un capítulo dorado para la música del noroeste, pero sus melodías seguirán resonando eternamente en cada peña y festival del país.