18 de junio de 2026
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Gran Hermano

¡Bomba en Gran Hermano! Así quedó la placa de nominados explosiva con participantes clave

Gran Hermano 2026 definió una nueva placa de nominados y confirmó cómo será el sistema de votación para la próxima eliminación. Repasá los detalles.

¡Bomba en Gran Hermano! Así quedó la placa de nominados explosiva con participantes clave
¡Bomba en Gran Hermano! Así quedó la placa de nominados explosiva con participantes clave
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se definió la placa de nominados y el sistema de votación que se utilizará.

Los detalles de la nueva placa de Gran Hermano y el voto del público

Después de varios días marcados por la tensión, los cruces y las acusaciones dentro de la casa, los participantes de Gran Hermano volvieron a pasar por el confesionario para emitir sus votos. Quedaron exceptuados de la nominación Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Juan Carlos López y Mariela Prieto, por decisión del líder de la semana, Matías Hanssen, quien además influyó directamente en la conformación de la nueva placa.

Tras el recuento final de los votos, la placa de nominados quedó integrada por Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange “Sol” Abraham. A su vez, Nenu López logró salir de la placa también por decisión del líder.

Embed - Quedó definida la placa de la semana 17: todos los nominados - Gran Hermano 2026

Este jueves, luego de la tradicional cena de nominados, algunos participantes tendrán la posibilidad de abandonar la placa, lo que podría volver a cambiar el escenario dentro de la casa. La votación es negativa, por lo que los espectadores deberán elegir a quién quieren eliminar de la competencia, en una definición que se extenderá hasta la gala del lunes.

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