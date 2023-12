Murió un ex participante de "MasterChef Argentina"

Durante la tarde del martes, se conoció la triste noticia de la muerte de Ian D'Angelo, ex concursante de "El Gran Premio de la Cocina" y de " MasterChef Argentina " a los 24 años. La partida repentina del cocinero causó gran conmoción entre sus seres queridos y amigos. Natacha, una amiga muy cercana al joven, compartió sus emotivas palabras sobre los últimos momentos de Ian.

Las sospechas de que algo malo le había ocurrido al joven de 24 años surgieron cuando Ian no se presentó al trabajo el lunes , y tras varios intentos de contactarlo, Natacha y un amigo decidieron ir hasta su casa. Ambos lograron entrar por el techo del domicilio de Ian y ahí lo encontraron sin vida. La policía científica informó que Ian murió a causa de un infarto , y llevaba dos días en su hogar.

En medio del dolor por la muerte de Ian, la familia de D'Angelo inició una colecta para cubrir los gastos del velorio. Natacha, entre lágrimas, expresó: "Él era luz pura, era una persona que no tenía maldad en su interior. Tantas m... y lacras que hay en el mundo que deberían morirse y no él. No tendría que haber pasado por esto. Tengo el alma destrozada".